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Бодипозитивный рейтинг. Определены самые сексуальные модели с пышными формами

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Определены самые сексуальные модели с пышными формами
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Определены самые сексуальные модели с пышными формами

Американский мужской журнал Maxim назвал самых сексуальных моделей plus size.

Список наиболее известных и сексуальных моделей с пышными формами был опубликован на официальном сайте издания. Редакция Maxim отметила, что бодипозитив находится на пике популярности, диктуя миру моды свои правила:

«Бодипозитив открывает глаза на то, что красота не зависит от размера. Дизайнеры приглашают на подиум моделей plus size, отказываясь от сотрудничества с чрезмерно худыми манекенщицами. Такие модели, как Эшли Грэхем сегодня являются одними из самых популярных женщин в индустрии моды и становятся ролевыми моделями для современных женщин», - отмечают в издании.

Рейтинг самых горячих моделей plus size составлен без ранжирования и включил в себя самых популярных пышнотелых женщин, которым удалось достичь успеха в индустрии моды несмотря на свои нестандартные формы.

Эшли Грэхем

Искра Лоуренс

Табрия Мэйджорс

Робин Лоли

Маркита Принг 

Хантер Мак-Гради

Хэйли Хасселхофф

Денис Бидо

Джордин Вудс

Барби Феррейра

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