Бодипозитивный рейтинг. Определены самые сексуальные модели с пышными формами

Американский мужской журнал Maxim назвал самых сексуальных моделей plus size.

Список наиболее известных и сексуальных моделей с пышными формами был опубликован на официальном сайте издания. Редакция Maxim отметила, что бодипозитив находится на пике популярности, диктуя миру моды свои правила:

«Бодипозитив открывает глаза на то, что красота не зависит от размера. Дизайнеры приглашают на подиум моделей plus size, отказываясь от сотрудничества с чрезмерно худыми манекенщицами. Такие модели, как Эшли Грэхем сегодня являются одними из самых популярных женщин в индустрии моды и становятся ролевыми моделями для современных женщин», - отмечают в издании.

Рейтинг самых горячих моделей plus size составлен без ранжирования и включил в себя самых популярных пышнотелых женщин, которым удалось достичь успеха в индустрии моды несмотря на свои нестандартные формы.

Эшли Грэхем

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 22 Фев 2018 в 7:32 PST

Искра Лоуренс

Публикация от i s k r a (@iskra) 30 Мар 2018 в 2:41 PDT

Табрия Мэйджорс

Публикация от Tabria Majors (@tabriamajors) 16 Янв 2018 в 12:03 PST

Робин Лоли

Публикация от Robyn Lawley (@robynlawley) 14 Фев 2018 в 10:50 PST

Маркита Принг

Публикация от marquitapring (@marquitapring) 1 Фев 2018 в 6:07 PST

Хантер Мак-Гради

Публикация от Hunter McGrady (@huntermcgrady) 20 Мар 2018 в 8:05 PDT

Хэйли Хасселхофф

Публикация от Hayley Hasselhoff (@hhasselhoff) 16 Фев 2018 в 12:07 PST

Денис Бидо

Публикация от Denise Bidot (@denisebidot) 25 Мар 2018 в 9:32 PDT

Джордин Вудс

Публикация от HEIR JORDYN (@jordynwoods) 15 Мар 2018 в 9:45 PDT

Барби Феррейра

Публикация от barbie ferreira (@barbienox) 13 Апр 2018 в 3:29 PDT

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