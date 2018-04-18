Бодипозитивный рейтинг. Определены самые сексуальные модели с пышными формами

Американский мужской журнал Maxim назвал самых сексуальных моделей plus size.
Список наиболее известных и сексуальных моделей с пышными формами был опубликован на официальном сайте издания. Редакция Maxim отметила, что бодипозитив находится на пике популярности, диктуя миру моды свои правила:
«Бодипозитив открывает глаза на то, что красота не зависит от размера. Дизайнеры приглашают на подиум моделей plus size, отказываясь от сотрудничества с чрезмерно худыми манекенщицами. Такие модели, как Эшли Грэхем сегодня являются одними из самых популярных женщин в индустрии моды и становятся ролевыми моделями для современных женщин», - отмечают в издании.
Рейтинг самых горячих моделей plus size составлен без ранжирования и включил в себя самых популярных пышнотелых женщин, которым удалось достичь успеха в индустрии моды несмотря на свои нестандартные формы.
Эшли Грэхем
Искра Лоуренс
Табрия Мэйджорс
Робин Лоли
Маркита Принг
Хантер Мак-Гради
Хэйли Хасселхофф
Денис Бидо
Джордин Вудс
Барби Феррейра
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