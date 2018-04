Бизнес-модель. Ким Кардашьян рассказала, как заработала 14 млн за один день

Оглушительный успех beauty-марки Кардашьян привел ее на обложку издания Business of Fashion

Американская звезда Ким Кардашьян стала кавер-стар майского номера издания Business of Fashion.

Главной темой свежего номера, получившего название The Business of Beauty, стал бизнес в индустрии красоты, который в последнее время привлекает все больше знаменитых женщин. Стоит отметить, что это дебют Кардашьян в качестве главной героини Business of Fashion, ведь ранее обложки издания украшали исключительно влиятельные фигуры в индустрии моды, такие как Анна Винтур и Карл Лагерфельд.

В новом номере журнала появилась фотосессия с 37-летней Кардашьян, а также интервью, в котором она рассказала об успехе своей марки косметики KKW Beauty, запущенной около года назад. За это короткое время beauty-бренд звезды уже успел принести ей хорошую прибыль.

Издание отмечает, что в первый же день после старта продаж линейки косметики KKW Beauty стик для контуринга от Кардашьян был распродан всего за три часа с момента премьеры, а сумма общей выручки за день достигла отметки в 14 миллионов долларов. По разным неофициальным данным, за год бренд косметики Кардашьян принес ей не менее 100 млн долларов чистого дохода. При этом, коллекция макияжа, созданная Ким в соавторстве с ее визажистом Марио Дедивановичем, была раскуплена всего за 40 минут.

«Я нахожусь в рабочем режиме нон-стоп. Я никогда так тяжело не работала раньше. Раньше я считала, что если ты встаешь в три часа ночи, чтобы подготовиться к эфиру и сделать прическу и макияж, то ты тяжело работаешь. Но сейчас я понимаю, что это не так. Я не могу передать, насколько сложно балансировать – строить отношения, рожать детей, воспитывать их и одновременно работать. Это совершенно другой опыт», - говорит она.

Ким признается, что несмотря на сложности, она планирует и дальше строить свою бизнес-империю и продвигать свой beauty-бренд. Следующим этапом станет выпуск нового аромата:

«Мой следующий аромат выйдет в мае. KKW Body, он просто невероятный. Я очень горжусь этим запахом. Он пахнет так, как в моем понимании пахнет золото», - говорит звезда.

Кардашьян добавляет, что благодарна судьбе и своей интуиции за то, что в более юном возрасте не подписала долгосрочный контракт на использование ее имени в бизнесе:

«Я счастлива, что не подписала контракт на 10 лет на использование моего имени в бизнесе. Я никогда не работала с брендами на протяжении такого длительного времени, но мне поступали подобные предложения. Бывают моменты, когда тебе кажется, что твое ближайшее будущее предопределено и что на горизонте нет и не будет интересных проектов. А иногда все дело просто в неуверенности в себе, которая в результате приводит к подписанию этого безумного 10-летнего контракта, который на такой длительный период лишает тебя права создавать что-то свое и развивать собственный бизнес», - добавила звезда.

