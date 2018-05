Бирпонг и тапочки для гостей. Как прошла закрытая свадебная вечеринка принца Гарри и Меган Маркл

В субботу, 19 мая, состоялось самое ожидаемое для британцев событие мая – свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Брак был заключен в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

За церемонией бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл онлайн наблюдали миллионы поклонников пары из разных стран мира, самые преданные фанаты молодоженов разбивали палаточные городки по пути следования процессии.

После того, как Гарри и Меган обменялись свадебными клятвами и официально стали мужем и женой, они отправились в традиционную поездку молодоженов по Лондону в запряженной лошадьми карете. Тысячи британцев кричали паре слова поздравлений, а влюбленные с благодарностю махали в ответ.

Затем принц Гарри и Меган Маркл поехали на торжественный обед в зале Святого Георгия в Виндзоре, организованный Елизаветой II. Там для герцога и герцогини Сассекских спел легендарный Элтон Джон. По окончанию трапезы молодожены и около 200 их самых близких друзей направились во Фрогмор-Хауз на закрытую вечеринку, организованную отцом Гарри принцем Чарльзом.

Среди гостей афтепати были принц Уильям, граф и графиня Уэссекские, Эндрю, герцог Йоркский, мама невесты Дориа Рагланд, Джордж и Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэм, Серена Уильямс, Приянка Чопра, Идрис Эльба, Том Харди и многие другие.

Свадебная вечеринка была веселой и зажигательной. Для мероприятия невеста сменила классическое платье от Givenchy на более комфортное, но не менее грациозное платье от Stella McCartney.

Как сообщает The Telegraph, первый свадебный танец Гарри и Меган был не под традиционную медленную мелодию, а под ритмичные, "живые" хиты 60-х, 80-х и под музыку в стиле R&B. По сообщениям инсайдеров, пара танцевала под песню I Wanna Dance With Somebody Уитни Хьюстон. Ранее в одном из интервью Маркл утверждала, что это "ее счастливая песня".

Ведущим вечера стал английский актер, сценарист и продюсер Джеймс Корден. Другой британский актер Идрис Эльба удивил молодоженов тем, что стал за диджейские вертушки и подарил принцу Гарри и Меган Маркл, а также всем гостям вечеринки свой диджей-сет.

Одним из курьезных моментов вечеринки стало то, что по какой-то причине на территорию Фрогмор-Хауза полицейские в течение 10 минут не пропускали голливудского актера Джорджа Клуни и его супругу Амаль. К счастью, проблема была решена и чета Клуни все-таки попала на прием.

Изюминкой афтепати стало то, что всем гостям вечеринки выдавали домашние тапочки. Говорят, это была идея Меган Маркл, которая прекрасно знает, как сильно устают ноги от вечера на высоких каблуках.

Одним из развлечений свадебной вечеринки стала игра бирпонг. По словам инсайдеров, звездой забавы стала американская теннисистка Серена Уильямс. "Серена Уильямс играла в бирпонг так, словно это был теннис", – отмечают западные СМИ.

В течение вечеринки гости произносили свадебные тосты и желали Гарри и Меган всего наилучшего. Выступить с речью решила и сама невеста, а теперь уже настоящая британская герцогиня Меган Маркл. Супруга принца Гарри подобрала приятные слова в адрес мужа и выразила свою радость от того, что ее отлично приняли в его семье.

Принц Гарри, в свою очередь, тронул гостей вечеринки до слез, когда говорил о своей жене Меган. "Все, за что она берется, она делает с такой светлостью...", "Вместе мы – замечательная команда", – подчеркнул Гарри.

По окончанию свадебной вечеринки всех ожидал праздничный салют. Гости разъехались около двух часов утра.

