Биограф принцессы Дианы выпустит книгу о Меган Маркл: шесть ранее неизвестных фактов из жизни невесты принца Гарри

Автор биографии принцессы Дианы – "Диана. Правдивая история", где была раскрыта правда о ее браке и разводе с принцем Чарльзом, работает над новой книгой, которая будет посвящена невесте принца Гарри – актрисе Меган Маркл.

Как сообщает Us Weekly, предстоящий бестселлер Эндрю Мортона получил название Меган: Голливудская принцесса. Книга увидит свет 19 апреля, ровно за месяц до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Анонсируя новую книгу, Мортон рассказал, что для ее написания собрал истории и комментарии родственников и знакомых Меган Маркл. Отрывки из книги о жизни будущей супруги принца Гарри уже опубликовали некоторые западные СМИ.

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Предлагаем узнать шесть интересных фактов из биографии Меган Маркл, которые вошли в книгу и о которых вы раньше не знали.

1. В детстве Меган Маркл была поклонницей принцессы Дианы. Эндрю Мортон говорит, что после гибели матери своего будущего жениха принца Гарри – принцессы Дианы Меган Маркл была просто убита горем. "Когда Меган и ее друзья наблюдали за похоронами Дианы, принцессы Уэльской, в начале сентября 1997 года, по их щекам текли слезы. Особенно в тот момент, когда камеры приближались к королевскому гробу", – пишет в своей книге биограф.



По словам друзей семьи Меган, девочка была поражена не только чувством стиля Дианы, но и ее благотворительной деятельностью, гуманитарными миссиями. Леди Ди была для Меган образцом для подражания. "Она всегда была очарована королевской семьей. Она хотела стать принцессой Дианой 2.0.", – рассказывает подруга актрисы Нинаки Придди.

Допис, поширений Princess Diana and Kate (@princessdianaandkate) 29 Бер 2018 р. о 5:28 PDT

2. Актриса столкнулась с типичными подростковыми проблемами. Меган Маркл выросла в Лос-Анджелесе, пережила развод родителей и переехала на учебу в Чикаго. Там она поступила в университет Нортвестерн, где была студенткой с броским макияжем, яркими волосами и пристрастием к выпивке и к вредной еде. Из-за вечерних походов в Burger King Меган Маркл существенно поправилась. Что ж, совершать ошибки свойственно всем, особенно подросткам.

3. Меган Маркл избегала встречи с Дональдом Трампом. В 2006 году, когда Меган еще не не была актрисой, у нее был опыт работы на телевизионном шоу Deal or No Deal. Там в числе других девушек Маркл появлялась на сцене с портфелем, в котором была определенная денежная сумма – выигрыш героя программы. "Briefcase girls", то есть девушки с портфелем, носили мини-платья и туфли на высоких каблуках. И хоть Меган не нравилась эта работа, она приносила ей достойный на тот момент доход – 800 долларов за один эпизод шоу.

Однажды гостем шоу стал будущий президент США бизнесмен Дональд Трамп. После съемок он раздал моделям свои визитки и пригласил сыграть с ним в гольф на его кортах. Одна из моделей вспоминает, что "Это было жутко, но некоторые девушки, искушенные его деньгами и властью, взяли визитки. Но Меган был одной из тех, кто его избегал".

Допис, поширений Meghan Markle (@hrh.meghan.markle) 1 Кві 2018 р. о 4:19 PDT

4. Первый брак Меган закончился внезапно. Со своим первым мужем кинопродюсером Тревором Энгельсоном Меган Маркл познакомилась в Голливуде. Тревор помог актрисе получить роль в фильме Помни меня с Робертом Паттинсоном в главной роли. Вскоре Меган пригласили сниматься в сериале Форс-мажоры, а для этого актрисе пришлось переехать в Торонто. Энгельсон же остался с Лос-Анджелесе. Свадьба пары состоялась на Ямайке, но спустя два года отношений на расстоянии Меган и Тревор развелись. "Их брак распался так внезапно", – пишет Эндрю Мортон, – "В годовщину их свадьбы Меган просто отправила Тревору помолвочное и обручальное кольца заказным письмом. Даже сейчас, спустя пять лет, Энгельсон зол на свою экс-супругу".

5. С принцем Гарри у них произошла любовь с первого взгляда. Принц Гарри и Меган Маркл познакомились во время свидания вслепую 1 июля 2016 года. Они сказали друг другу "Привет", и эта встреча для обоих оказалась "опьяняющей". Через два дня после свидания Меган опубликовала на своей странице в Instagram фото двух конфет в форме сердец с подписью "Kiss Me" ("Поцелуй меня"). А еще через месяц Меган Маркл отправилась вместе с Гарри в сафари-тур в Ботсвану.

Допис, поширений Meghan Markle (@rachelmeghanmarkle) 24 Бер 2018 р. о 9:46 PDT

6. Меган Маркл репетировала чаепитие перед встречей с королевой Елизаветой II. За несколько месяцев до первой встречи с бабушкой Гарри, королевой Елизаветой II, осенью 2017 года Меган Маркл посетила ресторан Rose Tree в Калифорнии, где изучила все тонкости традиционного для британцев послеобеденного чаепития. В результате встреча Маркл с королевой прошла хорошо, а Гарри отметил, что его невеста сумела очаровать даже любимых корги королевы.

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