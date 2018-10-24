Библия моды вместо сказок. Виктория Бекхэм показала подросшую дочь

Британский дизайнер Виктория Бекхэм показала фото, на котором позирует со своей семилетней дочерью Харпер Севен.
44-летняя звезда поделилась с поклонниками в Instagram новым совместным снимком с очаровательной дочкой, на котором они вместе читают свежий номер австралийской версии Библии моды Vogue. Примечательно, что Бекхэм стала его главной героиней и украсила обложку, посвятив новый фотосет 10-летнему юбилею своей марки модной одежды Victoria Beckham.
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Фото было сделано в Сиднее, куда Бекхэм отправилась вместе со своей семьей.
«Девочки вышли в свет в Сиднее. Целуем!», - подписала снимок звезда.
Кроме того, Бекхэм опубликовала видеоролик, в котором собраны самые яркие кадры из новой фотосессии для Vogue Австралия.
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@VogueAustralia now out on news stands! #VBSince08 x Kisses from Sydney
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