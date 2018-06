Без мужа. Меган Маркл выбрала платье Givenchy для первого официального выхода с королевой

Для своего первого официального выхода с королевой Елизаветой и без супруга, принца Гарри, актриса Меган Маркл выбрала идеальный наряд.

Сегодня утром на станции Ранкорн королева Елизавета появилась в костюме цвета лайм, а Меган выбрала платье Givenchy с черным поясом.

Когда королева и жена Гарри вышли из королевского поезда, обеим вручили по букету цветов. Елизавета и Меган поприветствовали доброжелателей и отправились на мероприятия открытия моста Mersey.

The Queen and the Duchess of Sussex step off the train in Runcorn pic.twitter.com/iqrSIJM9mA — Elliot Wagland (@elliotwagland) 14 июня 2018 г.

Простой и элегантный костюм Маркл вполне соответствует ее обычному стилю. Платье Givenchy цвета слоновой кости имело высокую линию горловины и закрывало плечи. Герцогиня дополнила платье черным поясом, черной сумкой-клатчем и туфлями в тон.

Первая королевская поездка Меган без мужа включает в себя несколько важных мероприятий вместе с королевой - открытие моста в Чешире, открытие театра в Честере, где Меган встретится с молодыми исполнителями и посетит обед в местной ратуше.

The Duchess of Sussex arrives in Cheshire, where she is accompanying Her Majesty The Queen for a day of engagements today #RoyalVisitCheshire pic.twitter.com/tHXPeN3nL5 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 14 июня 2018 г.

The Queen and Meghan clearly get on very well pic.twitter.com/kcsxu9leda — Elliot Wagland (@elliotwagland) 14 июня 2018 г.

Тот факт, что Маркл посещает все эти события без принца Гарри, и вскоре после королевской свадьбы, является доказательством того, что королева Елизавета рассматривает ее как настоящего члена семьи, с которым она с радостью совершает официальные визиты.