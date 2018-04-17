С кинотеатром и спортзалом. Бен Аффлек покупает роскошный особняк в Лос-Анджелесе

Известный американский актер и режиссер Бен Аффлек покупает особняк в элитном районе Пасифик Палисейдс на западе Лос-Анджелеса.

Как сообщает Variety, двухкратный лауреат премии Оскар Бен Аффлек находится в процессе оформления покупки новой недвижимости. Особняк в Лос-Анджелесе обойдется актеру в 19,25 млн долларов. Первоначально дом был выставлен на продажу за 20,5 млн долларов, но затем цену снизили, так что Аффлеку удастся сэкономить больше миллиона.

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Величественная резиденция из белого кирпича и с черной крышей включает семь спален, шесть полных и две половинных ванных комнаты, просторную гостиную с черным мраморным камином, столовую на дюжину персон, рабочий кабинет с библиотекой, две гардеробные комнаты, игровую комнату с бильярдом, домашний кинотеатр на 12 мест, спортзал с зеркальной стеной, винный погреб, гостевой дом с бассейном и комнату для обслуживающего персонала. Площадь нового особняка Аффлека составляет 1200 квадратных метров.

Примечательно, что всего в 1,6 километрах от нового дома Бенна Аффлека живет его бывшая жена, актриса Дженнифер Гарнер. Особняк, в котором Гарнер проживает с детьми, они с Бенном Аффлеком приобрели в 2009 году за 18 млн долларов. Возможно, таким образом Аффлек хочет быть ближе к двум дочерям и сыну.

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