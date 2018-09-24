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Бэкстейдж афтер-пати. Дженнифер Лопес повеселилась после своего концерта с Джессикой Альбой, Селеной Гомес и Сарой Мишель-Геллар

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Бэкстейдж афтер-пати. Дженнифер Лопес повеселилась после своего концерта с Джессикой Альбой, Селеной Гомес и Сарой Мишель-Геллар
Фото: Evan Rogers

Популярная исполнительница Дженнифер Лопес в субботу, 22 сентября, дала концерт в Zappos Theatre в Лас-Вегасе. После выступления певица устроила вечеринку для известных гостей своего шоу.

49-летняя звезда провела вечеринку в своей гримерке. К ней присоединились знаменитости и друзья - Селена Гомес, София Вергара, Джессика Альба, Сара Мишель Геллар, Дуа Липа, - а также ее бойфренд Алекс Родригес. Гости афтер-пати танцевали, пели песни и позировали для фото с Джей Ло.

«Веселая ночь с этими красавицами...», - так подписала Лопес свой снимок в Instagram.

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Fun night w these beauties... @jessicaalba @dualipa @iambeckyg @sofiavergara and @arod he’s a beauty too ♥️ #allihavefinal15 #show5 #4showstogo #letsgetit @phvegas

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

В ответ также присутствовавшая на вечеринке Селена Гомес написала в своей сториз в Instagram: «Спасибо, что вдохновляете женщин-артисток!» Другие гости вечеринки также делились фотографиями вечера в соцсетях.

Фото: Evan Rogers

Фото: Evan Rogers

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Awesome show ???? @jlo #vegas ????????????

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)

 

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perfect night seeing @jlo absolutely SLAY the stage last night in Vegas!! Thank you for having me ????????????

Публикация от DUA LIPA (@dualipa)

 

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Record breaking night at Zappos Theater! 4 shows left. #Squad #AllIHave #JLoVegas #AfterParty

Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

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