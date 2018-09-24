Бэкстейдж афтер-пати. Дженнифер Лопес повеселилась после своего концерта с Джессикой Альбой, Селеной Гомес и Сарой Мишель-Геллар

Популярная исполнительница Дженнифер Лопес в субботу, 22 сентября, дала концерт в Zappos Theatre в Лас-Вегасе. После выступления певица устроила вечеринку для известных гостей своего шоу.

49-летняя звезда провела вечеринку в своей гримерке. К ней присоединились знаменитости и друзья - Селена Гомес, София Вергара, Джессика Альба, Сара Мишель Геллар, Дуа Липа, - а также ее бойфренд Алекс Родригес. Гости афтер-пати танцевали, пели песни и позировали для фото с Джей Ло.

«Веселая ночь с этими красавицами...», - так подписала Лопес свой снимок в Instagram.

В ответ также присутствовавшая на вечеринке Селена Гомес написала в своей сториз в Instagram: «Спасибо, что вдохновляете женщин-артисток!» Другие гости вечеринки также делились фотографиями вечера в соцсетях.

Фото: Evan Rogers

Фото: Evan Rogers

Посмотреть эту публикацию в Instagram Awesome show ???? @jlo #vegas ???????????? Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba) 23 Сен 2018 в 12:53 PDT

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook