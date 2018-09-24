Бэкстейдж афтер-пати. Дженнифер Лопес повеселилась после своего концерта с Джессикой Альбой, Селеной Гомес и Сарой Мишель-Геллар

Популярная исполнительница Дженнифер Лопес в субботу, 22 сентября, дала концерт в Zappos Theatre в Лас-Вегасе. После выступления певица устроила вечеринку для известных гостей своего шоу.
49-летняя звезда провела вечеринку в своей гримерке. К ней присоединились знаменитости и друзья - Селена Гомес, София Вергара, Джессика Альба, Сара Мишель Геллар, Дуа Липа, - а также ее бойфренд Алекс Родригес. Гости афтер-пати танцевали, пели песни и позировали для фото с Джей Ло.
«Веселая ночь с этими красавицами...», - так подписала Лопес свой снимок в Instagram.
В ответ также присутствовавшая на вечеринке Селена Гомес написала в своей сториз в Instagram: «Спасибо, что вдохновляете женщин-артисток!» Другие гости вечеринки также делились фотографиями вечера в соцсетях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
perfect night seeing @jlo absolutely SLAY the stage last night in Vegas!! Thank you for having me ????????????
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Record breaking night at Zappos Theater! 4 shows left. #Squad #AllIHave #JLoVegas #AfterParty
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования