Барак Обама назвал три вопроса, которые стоит задать себе перед свадьбой

Барак и Мишель Обама – один из лучших примеров крепкой и счастливой семьи. В браке 44-й президент США и экс-первая леди страны состоят уже 25 лет и воспитывают двух дочерей.

Несмотря на долгие годы, проведенные вместе, влюбленные не теряют интерес друг к другу, находят друг в друге вдохновение и поддержку и выглядят такими же окрыленными, как на первом свидании.

Как опытный супруг и родитель, Барак Обама смело может выступать в качестве эксперта по отношениям. Что он и сделал, узнав, что его бывший директор по связям с общественностью Дэн Пфайффер собирается съехаться со своей девушкой, пишет Harper's Bazaar.

Советами Барака Обамы о том, как понять, что вы нашли «своего» человека, Дэн Пфайффер поделился в своей новой книге Да, мы (все еще) можем (Yes We (Still) Can).

По словам Пфайффера, экс-президент США перечислил три главных вопроса, которые необходимо обдумать, прежде чем решить жениться или выйти замуж.

Во-первых, важно понимать, действительно ли этот человек вам интересен. «Всю оставшуюся жизнь с этим человеком вы будете проводить больше времени, чем с кем-либо еще. И нет ничего важнее, чем доверять его мнению и всегда хотеть услышать его совет».

Во-вторых, спросите у самого себя, заставляет ли ваш партнер вас смеяться. И, наконец, в-третьих, если в будущем вы хотите детей, подумайте, хорошей ли мамой (отцом) будет ваша вторая половинка. По мнению Барака Обамы, это те аспекты, которые действительно важны в долгосрочной перспективе.

Когда Пфайффер ответил Бараку, что его девушка «невероятно интересная, смешнее, чем я, и будет невероятной мамой», Обама сказал: «Похоже, это она. Ты счастливчик».

Сам Барак Обама никогда не стеснялся хвалить свою супругу Мишель. В одном из интервью он сказал, что ее чувство юмора лучше, чем у любого другого человека в этом мире, а в беседе с Опрой Уинфри он описал супругу, как свою «скалу», свою опору.

«Нет сомнений в том, что прожив с Мишель, я стал лучшей версией себя», – отмечал Барак Обама в интервью для Vogue в 2013 году, – «А Мишель со мной стала немного терпеливее».

