Банкет в Букингемском дворце. Как королева Елизавета принимала короля и королеву Нидерландов

Вчера, 23 октября, в Букингемском дворце состоялся королевский банкет в честь официального визита в Великобританию короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы.
В Лондоне с официальным государственным визитом 23 и 24 октября гостили король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима. Визит завершился пышным банкетом в Букингемском дворце, где присутствовали королева Великобритании Елизавета II, принц Чарльз и Камилла Паркер, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Обе королевы – королева Елизавета и королева Максима надели королевские тиары.
Супруг королевы Елизаветы, принц Филипп отсутствовал на банкете. Напоминаем, что в августе 2017 году 97-летний герцог Эдинбургский сложил с себя королевские полномочия.
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