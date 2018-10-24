Банкет в Букингемском дворце. Как королева Елизавета принимала короля и королеву Нидерландов

Вчера, 23 октября, в Букингемском дворце состоялся королевский банкет в честь официального визита в Великобританию короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы.

В Лондоне с официальным государственным визитом 23 и 24 октября гостили король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима. Визит завершился пышным банкетом в Букингемском дворце, где присутствовали королева Великобритании Елизавета II, принц Чарльз и Камилла Паркер, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Обе королевы – королева Елизавета и королева Максима надели королевские тиары.

Королева Елизавета II. Фото: Getty Images

Королева Максима и принц Чарльз. Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей и принц Уильям. Фото: Getty Images

Королева Максима. Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и адмирал Людгер Бруммелаар. Фото: Getty Images

Камилла Паркер и министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. Фото: Getty Images

Принцесса Майкл Кентская. Фото: Getty Images

Королева Максима, король Виллем-Александр, королева Елизавета II, принц Чарльз, Камилла Паркер. Фото: Getty Images

Король Виллем-Алексндр произносит речь. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Супруг королевы Елизаветы, принц Филипп отсутствовал на банкете. Напоминаем, что в августе 2017 году 97-летний герцог Эдинбургский сложил с себя королевские полномочия.

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