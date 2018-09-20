Апрув от супермодели. Карли Клосс протестировала новый iPhone XS

Американская супермодель Карли Клосс протестировала новый iPhone XS.

Известной манекенщице посчастливилось увидеть новый гаджет «в действии» за несколько дней до того, как он появится в магазинах, пишет Elle. Напомним, старт продаж iPhone XS и iPhone XS Max состоится по всему миру завтра, 21 сентября.

Клосс протестировала новые режимы съемки камеры айфона, а также отметила его основные преимущества, признавшись, что всегда являлась поклонницей продукции Apple. К главным достоинствам iPhone XS супермодель отнесла улучшенное качество звука, а также усовершенствованный уровень защиты. Отметим, создатели утверждают, что iPhone XS и XS Max претендуют на звание наилучшего пыле и водостойкого современного смартфона.

«Мои друзья подтвердят – я ужасно неповоротлива. Мой телефон падает по десять раз в день, поэтому высокий уровень защиты стал для меня настоящим спасением! Ваш телефон может находиться под водой до 30 минут на глубине до двух метров и при этом не получит никаких повреждений! Наконец-то официально iPhone-безопасно писать сообщения, плавая в бассейне или принимая ванную», - говорит Клосс.

Она также призналась, что была приятно удивлена качеством звука:

«Я постоянно путешествую, поэтому у меня нет возможности смотреть фильмы или шоу дома, в тишине. Качество звука на этом iPhone полностью изменило мое восприятие. В эти выходные я ждала свой рейс в аэропорту и наблюдала за тем, как редактируют ролик для шоу Kode With Klossy. Я была потрясена тем, насколько качественным был звук. Мне казалось, что я смотрю видео в небольшом кинотеатре, а не в переполненном людьми терминале аэропорта», - сообщила модель.

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