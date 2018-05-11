Антонио Бандерас продает апартаменты в центре Нью-Йорка за восемь миллионов долларов

Известный голливудский актер, кинорежиссер, танцор и певец Антонио Бандерас продает квартиру в центре Нью-Йорка, которой владеет уже 13 лет. За звездное жилье актер просит восемь миллионов долларов, пишет Observer.

Решение продать апартаменты, которые актер приобрел в 2005 году вместе со своей бывшей супругой Мелани Гриффит, Бандерас принял в связи с переездом в Лос-Анджелес. Именно там актер планирует работать и быть ближе к семье. Отметим, что Антонио Бандерас имеет полное право выставлять недвижимость на продажу, поскольку в 2015 году, вскоре после развода, он выплатил Мелани Гриффит 2,3 миллиона долларов за единоличное владение жильем.

© www.corcoran.com

В просторных апартаментах на 50 Central Park West с трехметровыми потолками и 15-метровой оконной панорамой имеется четыре спальни, четыре ванных комнаты, столовая с черными лакированными стенами и гостиная с ярким оранжевым потолком и декоративным камином. Из окон квартиры открывается потрясающий вид на Центральный парк.

© www.corcoran.com

© www.corcoran.com

© www.corcoran.com

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями раздела НВ STYLE в Facebook