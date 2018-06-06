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Анджелина Джоли отпраздновала день рождения с детьми в парке аттракционов

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Джоли провела время с детьми на аттракционах
Фото: THORPE PARK

Джоли провела время с детьми на аттракционах

Оскароносная актриса Анджелина Джоли отпраздновала свое 43-летие в Лондоне вместе со всеми шестью детьми.

В свой День рождения звезда и шестеро ее детей – 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло, 9-летние близнецы Вивьен и Нокс - отправилась на аттракционы в Торп-парк на окраине британской столицы, пишет People.

В частности, актриса прокатилась на аттракционе Nemesis Inferno – горках, имитирующих побег от извергающегося тропического вулкана, с четырьмя вертикальными сальто. А затем играли в игры и всячески развлекались.

 

Публикация от @joliepittdaily

 

Публикация от @joliepittdaily

 

"Многие люди пытались сфотографироваться (с Джоли - НВ), но ее телохранитель вежливо просил людей не делать этого потому, что она была со своими детьми. Она просто казалась действительно счастливой и все время смеялась!", - рассказывают посетители.

Сейчас актриса в Британии снимается в сиквеле Малефисенты, и все ее дети находятся в этой стране вместе с ней.

 

Публикация от @joliepittdaily

 

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