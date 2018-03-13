Пользователей сети удивило неожиданное заявление Анджелины Джоли

Американская актриса, кинорежиссер и модель Анджелина Джоли поделилась неожиданной информацией о своей семейной жизни.

В одном из последних интервью 42-летняя актриса рассказала, что у нее практически нет времени на себя и ее очень раздражает, когда люди просят ее расслабиться. По словам Джоли, в одиночестве она испытывает пустоту, поэтому даже ванну принимает в присутствии кого-то из детей, пишет Business Standard.

"Я действительно никогда не расслабляюсь, и меня сводит с ума, когда люди говорят мне „расслабься“. Мне кажется, большинство матерей практически не отдыхают, но мы находим в этом настоящее удовольствие. Даже когда я принимаю ванну, со мной находятся как минимум двое детей, и это чудесно", – отметила Анджелина Джоли.

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Как мать, Джоли старается приучить своих детей к эмпатии. По мнению актрисы, забота о других – одно из важнейших умений в жизни человека.

"Важно ценить окружающих людей. Если вы живете, думая лишь о себе и своих потребностях и желаниях, то это не только эгоистичная, но и, в конечном счете, довольно несчастная жизнь. Именно поэтому происходят все беды. Войны и враждебность, безобразие и бесчеловечность в этом мире возникают из-за отсутствия сопереживания друг к другу", – сказала актриса.

Несмотря на то, что актриса акцентировала внимание на любви и заботе о близких, американскую общественность шокировал тот факт, что актриса выполняет достаточно интимные гигиенические процедуры в присутствии детей. Многие пользователи сети осудили подобные методы воспитания и предположили, что это может негативно сказаться на психике и взрослении детей.

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