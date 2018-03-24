Американский таблоид "воссоединил" Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Американский таблоид Star «воссоединил» Брэда Питта и Дженнифер Энистон, опубликовав на обложке нового номера совместное фото целующихся экс-супругов.

Издание сообщило, что снимок был сделан накануне одним из папарацци во время «тайного свидания» пары. В скандальной статье журналисты Star сообщили о том, что Питт и Энистон решили дать своим отношениям второй шанс, сославшись на источники из окружения актеров.

Снимок с обложки таблоида был перепечатан рядом других американских и британских СМИ, включая такие популярные издания, как The Sun, Metro и Fox News.

К разочарованию поклонников Питта и Энистон, позднее выяснилось, что сенсационная информация об их воссоединении и романтическом свидании не соответствует действительности, а фото, опубликованное на обложке таблоида – не более, чем фотошоп.

Журналисты портала Gossip Cop, опровергающего «фейковые» истории о знаменитостях, провели собственное расследование и выяснили, что папараццийный снимок целующихся Питта и Энистон в действительности был сделан из двух старых фото актеров.

Один из кадров был сделан в 2009 году и на нем Энистон была запечатлена целующейся с актером Джейсоном Бейтманом. Второй снимок был сделан в 2010 году – на нем Питт был сфотографирован во время поцелуя со своей тогдашней женой Анджелиной Джоли. В Gossip Cop отмечают, что фейковая кавер-стори таблоида Star – еще один наглядный пример неприемлемой работы в современной журналистике.

No es por entristecerlos pero la noticia de que Brad Pitt y Jennifer Aniston volvieron es FAKE!!!!!

Adjunto la prueba:

Jennifer Aniston con Jason Bateman y Brad Pitt con Angelina Jolie. pic.twitter.com/syf5hhNh6Q — J is for Janneth (@Jazubaah) 23 марта 2018 г.

Напомним, в феврале этого года Дженнифер Энистон и Джастин Теру подтвердили слухи о разводе, после чего в прессе стала активно муссироваться тема о воссоединении Питта и звезды сериала Друзья.

Питт и Энистон развелись в 2005 году, когда актер на съемках фильма Мистер и миссис Смит познакомился с Анджелиной Джоли. В 2016 году Питт и Джоли объявили о расставании.

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