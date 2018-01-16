Американский канал планирует снять фильм о романе принца Гарри и Меган Маркл

Американский кабельный телеканал Lifetime планирует создать телевизионный фильм о отношениях принца Гарри и его невесты, актрисы Меган Маркл под названием Гарри и Меган: Королевская лав-стори
Как сообщило Deadline, програмный директор Lifetime Лиз Гейтли упомянула о фильме на собрании Ассоциации телевизионных критиков.
Ожидается, что фильм покажет взаимоотношения пары, изображающий все с того момента, как они встретились и раннего этапа отношений.
Пока не сообщается, кто будет играть Маркл и Гарри, но известно, что режиссером станет Менхай Худа. Также пока неизвестна дата премьеры.
Ранее Lifetime создал фильм, основанный на романе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Герцогиню сыграла Камилла Люддингтон, а принца - Нико Эверс-Свинделл. Премьера фильма прошла в апреле 2011 года - в тот же месяц, что и их королевская свадьба.
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