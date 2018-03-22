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Американские чернила на английской бумаге. Принц Гарри и Меган Маркл разослали свадебные пригласительные

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Американские чернила на английской бумаге. Принц Гарри и Меган Маркл разослали свадебные пригласительные
Фото: @KensingtonRoyal / Twitter

Принц Гарри и его невеста, американская актриса Меган Маркл разослали пригласительные на торжество 600 гостям. Еще 200 близких друзей пара пригласила на вечеринку в Frogmore House.

22 марта Кенсингтонский дворец сообщил, что официальные приглашения на службу 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзоре были отправлены гостям из ранее составленного списка.

Около 600 человек, включая членов королевской семьи, родителей Маркл и друзей пары, примут участие в церковном служении и торжественном приеме, который по случаю свадьбы даст королева.

 

Фото: @KensingtonRoyal / Twitter

Вечером 200 гостей отправятся в Frogmore House, где принц и его будущая жена проводили время вместе в начале своих отношений.

Приглашения, разосланные на этой неделе, были изготовлены компанией Barnard&Westwood, которая с 1985 года имеет королевский ордер на печать для потребностей Ее Величества Королевы.

 

Фото: @KensingtonRoyal / Twitter

С использованием американских чернил на английской бумаге, приглашения напечатаны с золотым и черным шрифтами, а затем были отполированы и позолочены по краю.

"Свадьба принца Гарри и г-жи Меган Маркл станет поистине особенным событием, и мы взволнованны возможностью создать специальные приглашения для их гостей", - сказал управляющий директор фирмы Остин Копли.

 

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