7 фактов о свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Пока гости, приглашенные на церемонию бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, собираются в часовне Святого Георгия в Виндзоре, НВ Style предлагает прочесть подборку интересных фактов о бракосочетании, которое начнется сегодня, 19 мая, в 14:00 по киевскому времени.

В 13:30 к часовне подъедет принц Гарри, а самой последней гостьей станет Елизавета II - ожидается, что она прибудет в 13:55. В 13:59 должна появиться и сама невеста - Меган Маркл. Итак, семь фактов.

1 Обручальное кольцо Гарри платиновое, Меган - золотое. Кольца были изготовлены ювелирами из Cleave and Company. Обручальное кольцо Меган - подарок королевы Елизаветы.



2 Меган Маркл на свадьбе, вопреки сложившейся традиции, пройдет по проходу часовни Святого Георгия в Виндзоре в одиночку. Это будет беспрецедентный шаг для невесты представителя британской королевской семьи. Медиа назвали это смелым феминистским заявлением. Принц Чарльз присоединится к ней, когда она дойдет до ряда, где будут сидеть главные королевские гости. Чарльз проведет Маркл к подножию алтаря. Ранее сообщалось, что это сделает отец Меган, но в середине недели стало известно, что он не приедет для участия в свадебной церемонии.



3 Эксперты британского свадебного агентства Bride Book's подсчитали, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл обойдется королевской семье в 45,8 миллионов долларов (32 миллиона фунтов стерлингов), большая часть которых выделена на обеспечение безопасности во время торжества.

4 У Меган Маркл будет шесть подружек невесты. Одной из них станет 3-летняя принцесса Шарлотта, дочь герцога и герцогини Кембриджских. Самой младшей из шести подружек невесты и четырех мальчишек из детей, выбранных Гарри и Меган, - два года, самому взрослому - семь, сообщил Кенсингтонский дворец.

5 На свадьбе будет использован искусственный интеллект для распознавания лиц знаменитостей, объявила британская телекомпания Sky News. Зрителям покажут имя знаменитости по ходу прямой трансляции. Когда гости будут входить в часовню Святого Георгия в Виндзоре, они будут идентифицированы программным обеспечением Reazognition от Amazon и справочной информацией, представленной на экране. Имена людей будут отображаться в виде субтитров в телевизионных передачах, а зрители смогут получить доступ к деталям в специальном приложении Sky. Услуга будет называться Who's Who Live.

6 Британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл попросили своих гостей вместо свадебных подарков пожертвовать деньги на благотворительность. "Принц Гарри и Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную к ним с момента их помолвки, и просят всех, кто пожелает отметить этот праздник, пожертвовать деньги на благотворительность вместо того, чтобы посылать свадебный подарок", – заявили в официальном Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца. Будущие супруги сами выбрали благотворительные организации, которые хотели бы поддержать. Таких оказалось семь. У принца Гарри и Меган Маркл нет никаких формальных связей с этими организациями. Выбранные фонды занимаются проблемами, которые близки влюбленной паре. Среди этих проблем – помощь ВИЧ-инфицированным и бездомным, экология и борьба за права женщин.



7 Помимо звездных гостей, принц Гарри и его невеста Меган Маркл пригласили на церемонию бракосочетания 2640 простых британцев, которые смогут наблюдать за прибытием жениха и невесты, за их свадебными гостями и за каретным шествием. Среди приглашенных - 1200 молодых людей из каждого уголка Великобритании, которые проявили лидерские качества и продемонстрировали желание служить обществу. Еще 200 человек – это представители благотворительных организаций, с которыми сотрудничают Гарри и Меган. Также на свадьбу будут приглашены 100 учеников из местных школ, 610 членов общины Виндзорского замка и 530 сотрудников, работающих в королевских владениях.