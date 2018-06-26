30 лет спустя. Принц Уильям воссоздал детское фото Кейт Миддлтон

В рамках официального тура по странам Ближнего Востока британский принц Уильям посетил Джараш – древний город на севере Иордании.
Примечательно, что герцог Кембриджский не просто побывал в этом историческом месте, но и повторил детский снимок своей супруги Кейт Миддлтон, сделанный там же 32 года назад. Разница между кадрами лишь в том, что Уильям позирует на фото один, а маленькая Кейт – в компании своего отца Майкла Фрэнсиса Миддлтона и сестры Пиппы.
Сама Кейт Миддлтон очень огорчена, что не смогла поехать в Иорданию вместе с мужем, ведь эта страна имеет для нее большое значение. В 1984 году, когда ей было всего два года, семья будущей герцогини переехала в столицу Иордании Амман и прожила там три года. Причиной переезда стала работа отца Кейт, который тогда был управляющим авиакомпании British Airways.
Напомним, в апреле Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз. Сейчас герцогиня Кембриджская находится в декрете и пока не может сопровождать супруга в заграничных поездках. Но совсем скоро, 9 июля, публика вновь увидит королевскую семью, в частности, и Кейт, ведь в этот день состоится крещение принца Луи.
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