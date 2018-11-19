На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

18 лет. Кэтрин Зета-Джонс опубликовала трогательное фото с Майклом Дугласом в честь годовщины свадьбы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Зета-Джонс и Дуглас отметили годовщину свадьбы
© Getty Images

Зета-Джонс и Дуглас отметили годовщину свадьбы

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась с поклонниками трогательным снимком, на котором изображена со своим супругом Майклом Дугласом.

Черно-белый кадр актриса опубликовала на своей странице в Instagram в честь годовщины свадьбы с Дугласом. Накануне звездная пара отметила 18-летие совместной жизни – бирюзовую свадьбу, которую также называют совершеннолетием семьи.

«18 лет», - так Зета-Джонс подписала романтичное фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Отметим, Зета-Джонс и Дуглас поженились 18 ноября 2000 года после двух лет отношений. У супругов есть двое детей - сын Дилан Майкл Дуглас и дочь Кэрис Зета Дуглас.

Летом 2013 года Дуглас объявил о желании развестись с женой из-за ее болезни – биполярного расстройства, которое ей диагностировали в 2011 году. В частности, актер заявил, что «больше не в силах терпеть депрессию, которая ярко выражена из-за болезни Кэтрин», однако в ноябре 2013 года звездная пара восстановила отношения.

Напомним, накануне Дуглас и Зета-Джонс вместе появились на торжественной церемонии открытия именной звезды актера на Голливудской аллее славы. Поздравить американского актера также пришел его старший сын Кэмерон и отец Кирк Дуглас, которому в декабре исполнится 102 года.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове