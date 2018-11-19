18 лет. Кэтрин Зета-Джонс опубликовала трогательное фото с Майклом Дугласом в честь годовщины свадьбы

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась с поклонниками трогательным снимком, на котором изображена со своим супругом Майклом Дугласом.

Черно-белый кадр актриса опубликовала на своей странице в Instagram в честь годовщины свадьбы с Дугласом. Накануне звездная пара отметила 18-летие совместной жизни – бирюзовую свадьбу, которую также называют совершеннолетием семьи.

«18 лет», - так Зета-Джонс подписала романтичное фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) 17 Ноя 2018 в 6:51 PST

Отметим, Зета-Джонс и Дуглас поженились 18 ноября 2000 года после двух лет отношений. У супругов есть двое детей - сын Дилан Майкл Дуглас и дочь Кэрис Зета Дуглас.

Летом 2013 года Дуглас объявил о желании развестись с женой из-за ее болезни – биполярного расстройства, которое ей диагностировали в 2011 году. В частности, актер заявил, что «больше не в силах терпеть депрессию, которая ярко выражена из-за болезни Кэтрин», однако в ноябре 2013 года звездная пара восстановила отношения.

Напомним, накануне Дуглас и Зета-Джонс вместе появились на торжественной церемонии открытия именной звезды актера на Голливудской аллее славы. Поздравить американского актера также пришел его старший сын Кэмерон и отец Кирк Дуглас, которому в декабре исполнится 102 года.

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