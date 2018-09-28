14 лет счастья. Гвинет Пэлтроу показала редкое селфи с дочерью

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась с поклонниками снимком, на котором изображена со своей 14-летней дочерью Эппл Мартин.
Селфи, набравшее свыше 500 тысяч лайков в Instagram, звездная мама приурочила к празднованию Международного дня дочери. В подписи к фото Пэлтроу призналась, что всегда мечтала о таком ребенке, как Эппл:
«С Международным днем дочери! Эппл Мартин, ты – воплощение моей мечты, ты сделала мою жизнь», - написала она.
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В комментариях к фото поклонники актрисы отметили, что Эппл очень похожа на своего отца, музыканта Криса Мартина.
«Какие красивые! Девочка – копия папы», «Голубоглазые ангелы. Дочка очень похожа на своего отца, точная копия», - пишут в Сети.
Отметим, ранее 46-летняя Пэлтроу опубликовала в Instagram несколько фото без макияжа, продемонстрировав естественную красоту.
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