На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

14 лет счастья. Гвинет Пэлтроу показала редкое селфи с дочерью

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Пэлтроу поделилась семейным фото
© Instagram

Пэлтроу поделилась семейным фото

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась с поклонниками снимком, на котором изображена со своей 14-летней дочерью Эппл Мартин.

Селфи, набравшее свыше 500 тысяч лайков в Instagram, звездная мама приурочила к празднованию Международного дня дочери. В подписи к фото Пэлтроу призналась, что всегда мечтала о таком ребенке, как Эппл:

«С Международным днем дочери! Эппл Мартин, ты – воплощение моей мечты, ты сделала мою жизнь», - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

В комментариях к фото поклонники актрисы отметили, что Эппл очень похожа на своего отца, музыканта Криса Мартина.

«Какие красивые! Девочка – копия папы», «Голубоглазые ангелы. Дочка очень похожа на своего отца, точная копия», - пишут в Сети.

Отметим, ранее 46-летняя Пэлтроу опубликовала в Instagram несколько фото без макияжа, продемонстрировав естественную красоту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове