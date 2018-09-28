14 лет счастья. Гвинет Пэлтроу показала редкое селфи с дочерью

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась с поклонниками снимком, на котором изображена со своей 14-летней дочерью Эппл Мартин.

Селфи, набравшее свыше 500 тысяч лайков в Instagram, звездная мама приурочила к празднованию Международного дня дочери. В подписи к фото Пэлтроу призналась, что всегда мечтала о таком ребенке, как Эппл:

«С Международным днем дочери! Эппл Мартин, ты – воплощение моей мечты, ты сделала мою жизнь», - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 26 Сен 2018 в 9:23 PDT

В комментариях к фото поклонники актрисы отметили, что Эппл очень похожа на своего отца, музыканта Криса Мартина.

«Какие красивые! Девочка – копия папы», «Голубоглазые ангелы. Дочка очень похожа на своего отца, точная копия», - пишут в Сети.

Отметим, ранее 46-летняя Пэлтроу опубликовала в Instagram несколько фото без макияжа, продемонстрировав естественную красоту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 21 Сен 2018 в 11:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 20 Сен 2018 в 1:34 PDT

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