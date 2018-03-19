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Официально. Звезда Секса в большом городе выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка

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Синтия Никсон баллотируется после многочисленных просьб жителей Нью-Йорка

Синтия Никсон баллотируется после многочисленных просьб жителей Нью-Йорка

Актриса и активистка Синтия Никсон объявили в понедельник, 19 марта, что она официально выдвигает свою кандидатуру и начинает кампанию за пост губернатора штата Нью-Йорк.

"Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я объявляю свою кандидатуру на пост губернатора", - написала она в Twitter, добавив видео о своей семье.

Звезда сериала Секс и город уже начала собирать команду, в которую вошли такие специалисты как Ребекка Кац и Билл Хайерс. Они работали в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла де Блази.

Никсон на праймериз демократической партии составит конкуренцию Эндрю Куомо.

"Наша демократия подвергается нападению, и мы, американцы, должны беречь и бороться за это", - цитирует актрису CNN.

Синтия Никсон является матерью троих детей. Она работала в консультативной комиссии мэра де Блазио в Фонде городского головы для продвижения Нью-Йорка.

Напомним, ранее представитель Никсон рассказала, что решение актрисы начать политическую карьеру связано с многочисленными обращениями жителей города, которые просили Никсон выставить свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк. Никсон выступает от демократической партии. Телеканал называет Нью-Йорк главным штатом демократов.

 

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