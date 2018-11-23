За что благодарна Мадонна. Певица опубликовала фото всех своих детей

Мадонна отпраздновала День благодарения в Малави вместе со всеми своими детьми. Их у нее шестеро.

Мадонна провела День Благодарения с теми, кто ей больше всего дорог. Как сообщает издание People, Мадонна опубликовала на своей страничке в инстаграм редкое фото. На нем вместе сфотографированы все шесть ее детей – Лурдес, Рокко, Дэвид, Мерси и близняшки Эстер и Стелла – семья вместе отметила праздник в Малави.

Дочку Лурдес Мадонна родила от своего парня Карлоса Леона, Рокко родился в браке с режиссером Гайем Риччи, а Дэвида, Мерси, Эстер и Стеллу певица усыновила из Малави в 2006, 2007 и 2017 годах соответственно.

«Вот за что я больше всего БЛАГОДАРНА, - подписала фото Мадонна, - мои дети провели меня по таким дорогам и открыли такие двери, которых я себе даже представить не могла. Счастливого дня Благодарения из Малави».

«Слава, везение, рекорды – не могут сравниться с тем, что я оберегаю и ценю больше всего, - добавила она и написала такие хештеги #благославленная #благодарная #дети #семья

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