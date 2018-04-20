Умер шведский диджей Авичи

Авичи умер в возрасте 28 лет

В пятницу, 20 апреля, в возрасте 28 лет умер шведский диджей и музыкальный продюсер Авичи (Avicii).

Как передает AP, музыкант найден мертвым в Маскате, Оман. Причина смерти пока неизвестна.

"С глубокой скорбью мы сообщает о смерти Тима Берглинга, также известного как Авичи", - заявили представители семьи.

В 2016 году Авичи отказался от живых выступлений, сославшись на проблемы со здоровьем. У него был диагностирован острый панкреатит, отчасти из-за чрезмерного употребления алкоголя. В 2014 году ему удалили желчный пузырь и аппендикс, сообщает Variety.