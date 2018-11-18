Церемонию Оскар сократят из-за лесных пожаров в Калифорнии

Шествие по красной дорожке сократят по времени

Академия кинематографических искусств и наук решила значительно сократить красную дорожку перед награждением лауреатов премии Оскар за заслуги в области кинематографа. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Организаторы решили сократить премию из-за уважение к жертвам масштабных пожаров в Калифорнии.

Шествие по красной дорожке сократят по времени: ограничат ее фотографированием и уберут традиционные интервью артистов перед началом церемонии.

Отмечается, что сама церемония и торжественный ужин после нее останутся без изменений.

Лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайз округа Бьютт, где проживает примерно 27 тысяч человек.

Число погибших в результате пожаров достигло 76 человек.

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