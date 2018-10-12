С продюсера Вайнштейна сняли часть обвинений

С американского продюсера Харви Вайнштейна, которого более 70 женщин обвинили в изнасиловании, сняли часть обвинений, передает AP.

По данным издания, речь идет об обвинениях со стороны актрисы Люси Эванс. Ранее она заявила, что в 2004 году Вайнштейн заставил ее вступить с ним в интимные отношения во время встречи относительно роли Эванс в одном из фильмов.

Помощник окружного прокурора Манхэттена Джоан Иллуцци-Орбон во время судебного заседания сообщил судье, что прокуроры не против снять это обвинение с Вайнштейна в силу обстоятельств, ставящих под сомнение заявление Эванс. После заседания Иллуцци-Орбон допустил, что актрису могут привлечь к ответственности за дачу ложных показаний.

Отмечается, что в этом деле против продюсера обвинителем кроме Эванс выступают еще два человека, их обвинения остаются в силе.

Напомним, 25 мая Вайнштейн пришел в полицейский участок в Нью-Йорке и был арестован. Позже он был освобожден под залог в размере один миллион долларов.

31 мая суд Нью-Йорка предъявил кинопродюссеру обвинения в изнасиловании.

Ранее десятки женщин предъявили свои обвинения в адрес Вайнштейна, в том числе в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

Скандал вокруг Вайнштейна разросся после того, как издание The New York Times опубликовало масштабное расследование о сексуальных домогательствах продюсера, длившихся десятилетиями.

Сам же Вайнштейн официально не признал себя виновным в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

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