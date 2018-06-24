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Звезды Игры Престолов Кит Харингтон и Роуз Лесли сыграли свадьбу

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Церемония проводилась на территории замка Вардхилл

Церемония проводилась на территории замка Вардхилл

23 июня британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли, которые наиболее известны ролями в сериале Игра престолов, сыграли свадьбу в замке в Абердиншире, Шотландия. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что церемония проводилась на территории замка Вардхилл, который принадлежит отцу актрисы Себу Лесли. Актриса выросла в Абердиншире, а затем переехала в Лондон, чтобы продолжить актерскую карьеру.

Среди приграшенных были также другие звезды Игры престолов: Питер Динклэйдж, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Эмилия Кларк.

Актеры познакомились на съемочной площадке популярного сериала Игра престолов в 2012 году. В сериале пара играла влюбленных.

"Если вас уже кто-то привлекает, а затем вы играете влюбленных, становится очень легко влюбиться", – отмечает Кит Харингтон.

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