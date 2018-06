Звездный шеф-повар Энтони Бурден покончил с собой

Известный во всем мире шеф-повар, ведущих кулинарных шоу и автор книг Энтони Бурден покончил с собой.

CNN подтвердила смерть 61-летнего Бурдена и сообщила, что причиной смерти было самоубийство.

"С большой печалью мы можем подтвердить смерть нашего друга и коллеги Энтони Бурдена, - говорится в заявлении. - Его любовь к большим приключениям, новым друзьям, прекрасной еде и напиткам и замечательные истории сделали его уникальным рассказчиком. Его таланты никогда не переставали удивлять нас, и мы будем очень скучать по нему. Наши мысли и молитвы с его дочерью и семьей в это невероятно трудное время".

Новость о самоубийстве Бурдена вызвала большое количество постов зрителей, коллег-поваров, знаменитостей и обычных людей в социальных сетях.

Addiction, depression & mental illness are silent killers, and do not care how rich, famous or successful you are. Admitting suffering is first step towards the light. Please talk about if you are suffering. Help is out there! ???? #Bourdain https://t.co/gYxRlyLs4J

I ate with Bourdain. Probably 2004. He was big even then but he took time to sit with me in Chinatown to talk “weird” food for a magazine piece I was writing. He taught me that our “weird” is the world’s delicious. We ate chicken feet. The afternoon vibrated with life. RIP