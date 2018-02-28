Звезда трилогии Хоббит приехал в Киев и поделился кадрами заснеженной столицы

Известный новозеландский актер Ману Беннетт, сыгравший орка Азога в кинотрилогии Хоббит и гладиатора Крикса в сериале Спартак, приехал в Киев.

Об этом стало известно из публикаций самого актера в сети Instagram. Ману Беннетт остановился в отеле Украина на Крещатике, побывал на Майдане Незалежности, в сквере Небесной сотни возле Михайловской площади, посетил Бабий Яр и прогулялся по другим заснеженным улицам.

"Сегодня утром в Украине -15, но из-за ветра чувствуется как - 25. Мои уши горят!", – подписал актер один из первых опубликованных снимков из украинской столицы.

Также Беннетт поделился видеороликом, снятым с балкона своего гостиничного номера. Актер отметил, что он поражен столь низкой температурой в городе, но ему нравится такая погода. Кроме того, Ману Беннетта впечатлил билборд с надписью "Свобода – наша религия".

Отметим, что Беннетт не просто публикует фотографии Киева, но и объясняет, что на них изображено. Так, актер сфотографировал мурал, посвященный погибшему активисту Евромайдана Сергею Нигояну, и написал, что арт-объект посвящен первой жертве революции 2014-го.

С какой целью Ману Беннетт приехал в Украину, пока не известно. Предлагаем посмотреть на другие публикации актера о Киеве.

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