Звезда сериала Все женщины - ведьмы призналась, что стала жертвой сексуального насилия в 15 лет

Известная американская актриса, исполнительница роли Фиби в сериале Все женщины - ведьмы Алисса Милано откровенно рассказала о пережитом опыте сексуальных домогательств.

Как оказалось, знаменитость стала жертвой сексуального насилия в возрасте 15 лет, но публично признаться в этом смогла лишь через 30 лет. Об этом Милано написала в колонке для портала Vox.

По словам актрисы, выставить этот неприятный эпизод своей жизни на всеобщее обозрение ее подтолкнула история Кристин Блази Форд – американского профессора психологии, которая обвинила в домогательствах кандидата на включение в состав Верховного суда США Бретта Кавано.

На должность судьи Кавано выдвигал президент США Дональд Трамп. После претензий Блази Форд американский президент заявил, что если бы факт насилия был правдой, жертва уже давно бы обратилась в правоохранительные органы.

Hey, @realDonaldTrump, Listen the fuck up.



I was sexually assaulted twice. Once when I was a teenager. I never filed a police report and it took me 30 years to tell me parents.



If any survivor of sexual assault would like to add to this please do so in the replies. #MeToo https://t.co/n0Aymv3vCi 21 вересня 2018 р.

Защищая психолога, Алисса Милано отметила, что очень многие женщины после подобной ситуации никуда не обращаются и держат свои эмоции в себе. Актрисе, которая в подростковом возрасте столкнулась с домогательствами, понадобилось три десятилетия, чтобы рассказать о случившемся хотя бы родителям, не говоря уже о полиции.

«Я никогда не обращалась в полицию. Я никогда не обсуждала это с официальными лицами. Я никогда не пыталась найти оправдание для своей боли, ибо оправдание никогда не было вариантом. Для меня речь шла о том, чтобы пережить один из худших моментов в моей жизни. Это означало признание существования моего нападающего, когда я не хотела ничего, кроме как забыть, что ему вообще разрешили ходить по этой земле», – заявила Милано.

«И я не одинока. Каждая четвертая девушка и каждый шестой парень подвергаются сексуальному насилию до того, как им исполнится 18 лет. Такова наша реальность: наше путешествие начинается со страха, и многих из нас этот страх сопровождает до конца жизни», – добавила звезда.

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