Звезда сериала Школа стала мамой и показала фото из роддома

Украинская актриса Виктория Юрчук, наиболее известная по роли медсестры Оли в сериале Школа, родила первенца.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото из роддома. На кадре изображена бирка из роддома, на которой значится, что Юрчук родила девочку, весом 3,890 кг и ростом 54 см.

В подписи к снимку актриса сообщила, что поехала рожать прямо со съемок:

«Вчера только приехала на съемки и сразу в роддом. И уже в 4:00 я впервые стала мамой маленькой доченьки. Спасибо доктору, который принимал роды, за профессионализм и терпение, моему мужу, который был рядом, родителям и друзьям, которые меня поддерживают. Но больше всего я благодарна своей доченьке за то, что она у меня есть», - написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В. Ю. (@delakrua2006) 21 Окт 2018 в 1:40 PDT

Отметим, накануне родов Юрчук поделилась с поклонниками фото со съемок, на котором изображена с коллегой, актрисой Яниной Андреевой, которая исполнила в сериале Школа роль учительницы Екатерины Анатольевны.

«Продолжение сериала Школа будет вкусным и таким же непредвиденным», - подписала снимок Юрчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В. Ю. (@delakrua2006) 20 Окт 2018 в 8:48 PDT

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