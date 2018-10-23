Звезда сериала Школа стала мамой и показала фото из роддома

Украинская актриса Виктория Юрчук, наиболее известная по роли медсестры Оли в сериале Школа, родила первенца.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото из роддома. На кадре изображена бирка из роддома, на которой значится, что Юрчук родила девочку, весом 3,890 кг и ростом 54 см.
В подписи к снимку актриса сообщила, что поехала рожать прямо со съемок:
«Вчера только приехала на съемки и сразу в роддом. И уже в 4:00 я впервые стала мамой маленькой доченьки. Спасибо доктору, который принимал роды, за профессионализм и терпение, моему мужу, который был рядом, родителям и друзьям, которые меня поддерживают. Но больше всего я благодарна своей доченьке за то, что она у меня есть», - написала актриса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Отметим, накануне родов Юрчук поделилась с поклонниками фото со съемок, на котором изображена с коллегой, актрисой Яниной Андреевой, которая исполнила в сериале Школа роль учительницы Екатерины Анатольевны.
«Продолжение сериала Школа будет вкусным и таким же непредвиденным», - подписала снимок Юрчук.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотрите также
- Стало известно, когда выйдет продолжение сериала Школа
- Сериал Школа возглавил тренды украинского YouTube
- Сериал Школа покоряет Сеть: чем удивляет зрителей второй сезон
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Журнал Новое Время №38
— Российское ГРУ становится монстром с мега-бюджетом;
— Звездный финансист отрицает новый глобальный кризис;
— Поднятые со дна корабли раскрывают тайны истории.
Комментарии
Правила комментирования