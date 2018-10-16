Звезда сериала Рассказ служанки впервые стала матерью

Актриса объявила о своей беременности в мае

Звезда сериала Рассказ служанки Ивонна Страховски стала матерью сына.

О рождении своего первого ребенка, которого Страховски ждала вместе с супругом, актером Тимом Лоденом, она объявила в своем Instagram вечером в понедельник, 15 октября.

Актриса даже опубликовала снимок своего новорожденного сына, которого держит на руках.

«Мое сердце растопилось на миллиард кусочков уже тысячу раз, - написала она. - Мы благословлены величайшей радостью в жизни, нашим мальчиком. Добро пожаловать в этот мир, родители любят тебя безмерно! Мое сердце украдено!»

Представитель Страховски подтвердил, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

36-летняя австралийская актриса объявила о своей беременности в мае.

Ранее в интервью актриса признавалась, что фактически пыталась скрыть свою беременность во время съемок Рассказа служанки. «Было довольно интересно скрывать беременность на самом деле, так как мой первый триместр был от девятого эпизода до конца Рассказа служанки», - рассказала она на австралийском ток-шоу.

Однако Страховски не могла долго скрывать беременность. «В конце концов я сказала: "Знаете, я беременна". Люди думали, что у меня грипп. Они боялись приблизиться ко мне».

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