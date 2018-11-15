Золотой глобус 2019. Дочь Идриса Эльбы назначили амбассадором церемонии

Исан Эльба, дочь актера Идриса Эльбы, назвали новым амбассадором премии Золотой глобус 2019. В прошлые годы этой чести удостаивались дочери Дуэйна Джонсона, Сильвестра Сталоне, Клинта Истувуда, Брюса Дерна.

Ноябрь – удачный месяц для актера, звезды сериала Лютер, 46-летнего Идриса Эльбы. Журнал People назвал его Самым сексуальным мужчиной из ныне живущих, его же 16-летняя дочь стала послом церемонии награждения Золотой глобус 2019.

Об этом сообщила президент Голливудской ассоциации иностранной прессы Мехер Татна на пресс-конференции. Как пишет Hollywood Reporter, традиционную вечеринку, посвященную назначению нового амбассадора, пришлось отменить из-за пожара, охватившего Калифорнию.

«Для меня большая честь получить этот титул и воспользоваться возможность, не только рассказать о работе Голливудской ассоциации иностранной прессы, но и привлечь внимание к вопросам, которые меня волнуют – психическому здоровью подростков, моих сверстников, особенно в среде афроамериканцев. Нужно помочь молодежи не стесняться обращаться за помощью», - прокомментировала назначение Исан Эльба.

Идрис Эльба с дочерью Исан. Фото: Getty Images

Каждый год Голливудская ассоциация иностранной прессы выбирает ребенка из семей самых уважаемых актеров, режиссеров и продюсеров Голливуда и предоставляет им возможность собрать деньги для благотворительного фонда, который он сам выберет. Амбассадор будет помогать на церемонии, а также освещать все происходящее онлайн в своих социальных сетях. Ранее эта должность называлась Мисс или Мистер Золотой глобус.

Церемония награждения Золотой глобус 2019 состоится 6 января в Беверли Хиллз.

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