Заявка на Оскар? Николь Кидман шокировала перевоплощением в фильме Время возмездия

Кидман перевоплотилась в изможденного детектива полиции в новом фильме

Голливудская актриса Николь Кидман шокировала своим перевоплощением в новой картине Время возмездия, трейлер которой накануне был представлен в Сети.

В первом официальном трейлере ленты 51-летняя кинозвезда появляется в непривычном образе – с темными кругами под глазами, морщинами и бледной изможденной кожей.

Кидман исполнила в криминальной драме режиссера Карина Кусама роль детектива полиции Эрин Белл. Ее героиня вынуждена внедриться в преступную калифорнийскую банду. Спустя много лет ей приходится столкнуться с «призраками прошлого».

Отметим, кинокритики пророчат ленте номинацию на Оскар, а Кидман – победу в категории Лучшая актриса года.

Кроме того, киноэксперты в Сети отмечают, что невероятное перевоплощение актрисы из гламурной голливудской дивы в осунувшуюся изможденную героиню в разы повышает ее шансы на победу, добавляя, что нетипичная для карьеры Кидман роль вполне может принести ей Оскар.

Время возмездия. Трейлер

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