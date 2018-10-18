Заявка на Оскар? Николь Кидман шокировала перевоплощением в фильме Время возмездия

Голливудская актриса Николь Кидман шокировала своим перевоплощением в новой картине Время возмездия, трейлер которой накануне был представлен в Сети.
В первом официальном трейлере ленты 51-летняя кинозвезда появляется в непривычном образе – с темными кругами под глазами, морщинами и бледной изможденной кожей.
Кидман исполнила в криминальной драме режиссера Карина Кусама роль детектива полиции Эрин Белл. Ее героиня вынуждена внедриться в преступную калифорнийскую банду. Спустя много лет ей приходится столкнуться с «призраками прошлого».
Отметим, кинокритики пророчат ленте номинацию на Оскар, а Кидман – победу в категории Лучшая актриса года.
Кроме того, киноэксперты в Сети отмечают, что невероятное перевоплощение актрисы из гламурной голливудской дивы в осунувшуюся изможденную героиню в разы повышает ее шансы на победу, добавляя, что нетипичная для карьеры Кидман роль вполне может принести ей Оскар.
Время возмездия. Трейлер
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