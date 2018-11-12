За неделю до родов. Регина Тодоренко удивила фанов шпагатом на 9 месяце беременности

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко удивила фолловеров своей страницы в Instagram новым снимком, сделанным за считанные дни до приближающихся родов.

28-летняя звезда, которая ждет ребенка от российского певца Влада Топалова, опубликовала фото, на котором делает шпагат. Поклонники звезды осудили ее за занятия в спортзале накануне родов, отметив, что физическая активность может негативно повлиять на здоровье мамы и малыша.

«Боже! Регина, пожалей ребеночка! Мне кажется, ему это не очень полезно», «Ну ты даешь, подумай о ребенке», «Это не нормально», «А тебя не смущает, что это опасно?», - отмечают пользователи Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 11 Ноя 2018 в 12:05 PST

В подписи к снимку Тодоренко решила поразмышлять на тему баланса в жизни молодой мамы, а также услышать мнение поклонников относительно того, как правильно совмещать материнство с карьерой:

«Если бы еще 2 года назад мне задали вопрос: «Что ты выберешь: 1. 24/7 работать. 2. Создавать семью». Я бы ответила, гордо подняв голову: «РАБОТАТЬ СУТКАМИ»!!! Ведь я же - суперженщина, которая готова впахивать за десятерых без перерыва, ведь я же могу быть одновременно в двух городах, ведь я же могу обходиться без еды и воды столько, сколько этого потребует съемка, а семья - это легко. Не тут-то было. Только сейчас я понемногу осознаю, что семья - это в каком-то смысле тоже работа 24/7, а суперженщина - та, что умеет филигранно совмещать и семью, и работу. Существует ли такая?», - написала будущая мама.

Отметим, накануне Тодоренко и Топалов рассекретили имя и пол будущего малыша. На вручении одной из премий в Москве звездная пара неожиданно сообщила, что ждет мальчика, которого назовут Вадимом. Кроме того, Тодоренко сообщила, что роды должны состояться уже на следующей неделе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 9 Ноя 2018 в 2:11 PST

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook