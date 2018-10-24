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Выше мамы. Риз Уизерспун показала своего сына

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Уизерспун трогательно поздравила сына
© Instagram

Уизерспун трогательно поздравила сына

Американская актриса Риз Уизерспун поздравила своего сына Дикона с днем рождения.

42-летняя кинозвезда опубликовала на своей личной странице в Instagram яркий снимок, на котором изображена со старшим сыном, который отметил 15-летие.

В подписи к семейному кадру Уизерспун трогательно поздравила его:

«Поздравляю с днем рождения своего замечательного, креативного, доброго и талантливого мальчика! Каждый день ты учишь меня чему-то новому о битах, танцах Fortnite, фэнтезийном футболе и крутых сникерсах! Быть твой мамой – настоящий подарок судьбы для меня. Я люблю тебя! P.S. Когда ты успел стать таким высоким?», - написала актриса.

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Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Напомним, Уизерспун воспитывает троих детей - Аву и Дикона от экс-супруга Райана Филлиппа, а также шестилетнего сына Теннесси от нынешнего супруга Джима Тота.

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