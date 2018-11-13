Выматерился. Сергей Шнуров ответил стихами на переименование аэропортов в России

Солист группы Ленинград Сергей Шнуров высказался о переименовании 47 аэропортов по всей России.
Известный рок-музыкант опубликовал в Instagram фото с памятником Ленину, в подписи к которому в стихах выразил свое отношение к новости о том, что его именем так и не назовут аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.
Напомним, ранее стало известно, что экспертный совет конкурса Великие имена России на основании соцопросов сформировал шорт-лист имен, в честь которых могут быть названы 47 аэропортов в России. В список не вошли лидеры первого этапа голосования в соцсетях – Шнуров, а также его коллеги, музыканты Егор Летов и Илья Лагутенко.
Фолловеры поддержали Шнурова, опубликовав в комментариях собственные стихи, а также осудив российскую власть. Кроме того, фанов артиста рассмешила возможность переименования аэропорта в честь музыканта:
«Как же сказано мужчиной, Сразу видно - Шнуровщина!!!», «Херней страдают, бабло же не на что больше потратить», «Как в точку и как актуально. А насчет названия аэропорта Вашим именем я подумала, а как это будет звучать: я прилетаю в Шнуров? Или встречай в Шнурове... и т.д. Как-то не очень звучит как мне кажется», - пишут в Сети.
Напомним, ранее Шнуров в стихах прокомментировал скандальное заявление президента РФ Владимира Путина относительно возможности применения превентивного ядерного удара. Музыкант отметил, что власти судьба жителей давно безразлична.
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Здесь и так сплошные муки, Хоть сегодня умирай. Пусть подохнут эти суки, Ну, а мы, конечно, в рай, Попадём как по путевке, Так наш главный обещал. Мыльте, граждане, веревки, Тихо и не вереща! Всеедино, всенародно! Что нам райский переплёт? Мы пойдём куда угодно, Если Родина пошлёт. Хоть к Аллаху, хоть на плаху, Хоть к началу всех начал. Нас давно послали нахуй, Если кто не замечал.
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