Все лучшее сразу. Ирина Билык анонсировала новый клип, удивив поклонников новым образом

Украинская певица Ирина Билык анонсировала на своей странице в Instagram премьеру нового видеоклипа, разместив несколько снимков со съемок.
На новых кадрах 48-летняя звезда изображена в неожиданном образе – с огненно-рыжими длинными волосами, в ботфортах и светлой оверсайз-кофте с капюшоном.
«Угадай дату премьеры и получи подарок от меня», - написала в подписи к снимкам Билык, заинтриговав поклонников хэштегами #скоро и #клип.
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Напомним, ранее певица резко ответила на критику в адрес своей внешности. В частности, после появления на шоу Танцы со звездами Билык опубликовала в Instagram фото в платье украинского дизайнера Эльвиры Гавриловой, обратившись к хейтерам с гневным посланием.
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Это фото для ущербных ботов пишущих грязь в мой адрес, после вчерашнего эфира на канале @1plus1_ua ???? Enjoy . . . . . . . Look by @elviragavrilova_official . . . . . . #иринабилык #примадонна #навсегда #настанетдень #расплаты #горетьвамваду #справедливость #есть #богесть
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