Все лучшее сразу. Ирина Билык анонсировала новый клип, удивив поклонников новым образом

Украинская певица Ирина Билык анонсировала на своей странице в Instagram премьеру нового видеоклипа, разместив несколько снимков со съемок.

На новых кадрах 48-летняя звезда изображена в неожиданном образе – с огненно-рыжими длинными волосами, в ботфортах и светлой оверсайз-кофте с капюшоном.

«Угадай дату премьеры и получи подарок от меня», - написала в подписи к снимкам Билык, заинтриговав поклонников хэштегами #скоро и #клип.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna) 16 Окт 2018 в 1:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna) 15 Окт 2018 в 3:23 PDT

Напомним, ранее певица резко ответила на критику в адрес своей внешности. В частности, после появления на шоу Танцы со звездами Билык опубликовала в Instagram фото в платье украинского дизайнера Эльвиры Гавриловой, обратившись к хейтерам с гневным посланием.

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