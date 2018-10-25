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Не хотели никого обидеть. Vogue извинился за фотографии Кендалл Дженнер

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Не хотели никого обидеть. Vogue извинился за фотографии Кендалл Дженнер
Фото: @voguekorea / Instagram

Журнал Vogue оказался в центре скандала, опубликовав снимки модели Кендалл Дженнер с прической в африканском стиле.

В своем Instagram издание опубликовало два промо-снимка для CFDA (Совета модельеров Америки) и Vogue Fashion Fund, для которого позировали модели Кендалл Дженнер и Имаан Хаммам.

На фотографиях у Дженнер была прическа в стиле афро: с кудрями и большим объемом, а Хаммам была с выпрямленными волосами.

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Публикация от Vogue (@voguemagazine)

«На протяжении многих лет нас дискриминировали за нашу внешность и особенно за наши волосы. Это пощечина, когда нетемнокожие люди пытаются подражать нашему внешнему виду», - написал один из пользователей Instagram в комментарии к фотографии.

«Мне нравится Кендалл, но почему они не использовали этническую модель, у которой на самом деле такие волосы», - писал другой комментатор.

«Изображение должно было символизировать модернизированную прическу эдвардианской эпохи, …, а также объемные прически 60-х и начала 70-х, - ответил на негодование читателей издатель Conde Nast. - Мы приносим свои извинения, если все произошло по-другому, чем предполагалось, и мы, естественно, не хотели никого обижать».

Напомним, в последнее время Vogue и его дочерние издания в разных странах неоднократно становились причиной скандалов. К примеру, Vogue Italia обвинили в использовании чересчур затемненного портрета модели Джиджи Хадид в мае, а Vogue Arabia вызвал недовольство, сфотографировав Рианну в нарядах в стиле Нефертити.

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