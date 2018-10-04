Объединили интересы? Владимира Кличко заметили в компании известной боксерши

Украинского боксера Владимира Кличко, который недавно разорвал многолетние отношения с американской актрисой Хайден Панеттьери, заметили в обществе норвежской боксерши Сесилии Брекхус.
Кличко и 37-летнюю Брекхус сфотографировали вместе на 56-м конгрессе WBC.
Пара сидела рядом, боксер приобнимал Сесилию и даже поцеловал. Теперь СМИ предполагают, начались ли у Кличко-младшего новые отношения с коллегой по спорту или, возможно, это просто дружеское появление на публике.
Сесилия Брекхус - профессиональный боксер и бывшая кикбоксерка. Она стала первой женщиной в истории, которая собрала у себя чемпионские титулы всех основных организаций и выиграла все 34 боя в карьере. С 2015 года ее представляет промоутерская компания братьев Кличко K2.
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This years @wbcboxing convention in Kiev hosted by mayor @vitaliklitschko has been off to a wonderful start! #boxingfamily #greenbelt
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