Вячеслав и Марина Узелковы разводятся - СМИ

Украинский боксер-профессионал Вячеслав Узелков разводится с женой Мариной Узелковой после 19 лет брака.

О разводе тренеров популярного украинского шоу Зважені та щасливі сообщает ряд украинских СМИ. По данным инсайдеров из окружения пары, разлад в отношениях Узелковых начался еще в начале осени.

«Руководство проекта Зважені та щасливі вряд ли сейчас будет что-то комментировать, поскольку в этом сезоне шоу посвящено семье. Новость о разводе его ведущих может резко понизить рейтинг программы», - цитирует источника издание Сегодня.

Представители пары новость о разводе Узелковых не подтверждают, однако и не опровергают, отмечая, что Марина и Вячеслав ситуацию не комментируют.

В свою очередь, в конце октября на личной странице Узелкова в Instagram было опубликовано семейное фото, на котором он изображен с женой и детьми - дочкой Оливией и сыном Робертом.

«Дети - это отображение вашей любви. Не забывайте о своих и о других детях. Чужих детей не бывает. Моя Марина подарила мне двух чудесных деток. И я всю жизнь буду ей благодарен», - написал спортсмен в подписи к семейному кадру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вячеслав Узелков (@uzelkoff_official) 27 Окт 2018 в 2:05 PDT

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