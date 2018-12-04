Вячеслав и Марина Узелковы разводятся - СМИ

Украинский боксер-профессионал Вячеслав Узелков разводится с женой Мариной Узелковой после 19 лет брака.
О разводе тренеров популярного украинского шоу Зважені та щасливі сообщает ряд украинских СМИ. По данным инсайдеров из окружения пары, разлад в отношениях Узелковых начался еще в начале осени.
«Руководство проекта Зважені та щасливі вряд ли сейчас будет что-то комментировать, поскольку в этом сезоне шоу посвящено семье. Новость о разводе его ведущих может резко понизить рейтинг программы», - цитирует источника издание Сегодня.
Представители пары новость о разводе Узелковых не подтверждают, однако и не опровергают, отмечая, что Марина и Вячеслав ситуацию не комментируют.
В свою очередь, в конце октября на личной странице Узелкова в Instagram было опубликовано семейное фото, на котором он изображен с женой и детьми - дочкой Оливией и сыном Робертом.
«Дети - это отображение вашей любви. Не забывайте о своих и о других детях. Чужих детей не бывает. Моя Марина подарила мне двух чудесных деток. И я всю жизнь буду ей благодарен», - написал спортсмен в подписи к семейному кадру.
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