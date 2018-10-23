Вера Брежнева опубликовала селфи без макияжа

Экс-участница группы ВИА Гра Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram новое селфи.
На новом снимке 36-летняя певица изображена без макияжа ранним утром. В подписи к фото Брежнева организовала конкурс, предложив поклонникам угадать, в какую страну она отправляется и пообещала подарить победителю сувенир:
«Доброе утро и снова в путь)) Как уже играли когда-то, привезу сувениры 3м первым отгадавшим страну и город», - написала она.
Отметим, накануне звезда также показала себя в новом образе, опубликовав фото в стильной фуражке от известного украинского дизайнера Руслана Багинского.
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«Привыкли видеть меня няшкой, а как вам такой образ?», - обратилась к фолловерам Брежнева.
Поклонники отметили, что в новом образе певица похожа на голливудскую актрису Шэрон Стоун:
«Верочка на Шэрон Стоун похожа», «Копия Шэрон Стоун!», - пишут в Сети.
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