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Вера Брежнева опубликовала селфи без макияжа

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Брежнева показала лицо без макияжа
© Instagram

Брежнева показала лицо без макияжа

Экс-участница группы ВИА Гра Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram новое селфи.

На новом снимке 36-летняя певица изображена без макияжа ранним утром. В подписи к фото Брежнева организовала конкурс, предложив поклонникам угадать, в какую страну она отправляется и пообещала подарить победителю сувенир:

«Доброе утро и снова в путь)) Как уже играли когда-то, привезу сувениры 3м первым отгадавшим страну и город», - написала она.

Отметим, накануне звезда также показала себя в новом образе, опубликовав фото в стильной фуражке от известного украинского дизайнера Руслана Багинского.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

«Привыкли видеть меня няшкой, а как вам такой образ?», - обратилась к фолловерам Брежнева.

Поклонники отметили, что в новом образе певица похожа на голливудскую актрису Шэрон Стоун:

«Верочка на Шэрон Стоун похожа», «Копия Шэрон Стоун!», - пишут в Сети.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

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