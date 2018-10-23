Вера Брежнева опубликовала селфи без макияжа

Экс-участница группы ВИА Гра Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram новое селфи.

На новом снимке 36-летняя певица изображена без макияжа ранним утром. В подписи к фото Брежнева организовала конкурс, предложив поклонникам угадать, в какую страну она отправляется и пообещала подарить победителю сувенир:

«Доброе утро и снова в путь)) Как уже играли когда-то, привезу сувениры 3м первым отгадавшим страну и город», - написала она.

Отметим, накануне звезда также показала себя в новом образе, опубликовав фото в стильной фуражке от известного украинского дизайнера Руслана Багинского.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 22 Окт 2018 в 11:11 PDT

«Привыкли видеть меня няшкой, а как вам такой образ?», - обратилась к фолловерам Брежнева.

Поклонники отметили, что в новом образе певица похожа на голливудскую актрису Шэрон Стоун:

«Верочка на Шэрон Стоун похожа», «Копия Шэрон Стоун!», - пишут в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 22 Окт 2018 в 8:30 PDT

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