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Ведущая Ольга Фреймут травмировалась на съемках

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Ведущая Ольга Фреймут травмировалась на съемках

Телеведущая Ольга Фреймут получила травму во время съемок ток-шоу Оля.

Соответствующее видео Фреймут опубликовала в своем Instagram.

В частности, во время записи программы с певицей Tayanna ведущая упала с вращающегося кресла-карусели и травмировала спину.

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Сьогодні на зйомках @oliashow сильно пошкодила спину. @tayanna_reshetnyak , пробач, що змусила тебе хвилюватися .

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

 

Подписчики Фреймут выразили ей соболезнования и посоветовали беречь себя. "Оля, у Вас - трое детей, угомонитесь!", - говорится в одном из комментариев.

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