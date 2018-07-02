Ванесса Паради впервые вышла замуж

В прошедшую субботу, 30 июня, известная французская певица, актриса и фотомодель, экс-возлюбленная голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради вышла замуж. Ее избранником стал режиссер и сценарист Самюэль Беншетри, сообщает La Parisienne.

Церемония бракосочетания пары состоялась в городке Сен-Симеон недалеко от Парижа и была достаточно скромной, только для самых родных и близких. В частности, среди гостей присутствовала дочь Ванессы и Джонни Деппа Лили-Роуз Депп.

© Arnaud Dumontier/La Parisienne

Невеста Ванесса Паради выбрала для торжества белоснежное платье по фигуре и фату, украшенную розовыми и фиолетовыми цветами. Жених надел темно-синий костюм.

Новость о предстоящей свадьбы Ванессы Паради и Самюэля Беншетри стала распространяться в СМИ еще в январе 2018 года. Ванесса и ее теперь уже законный супруг начали встречаться в 2016 году, познакомившись на съемках фильма Собака.

Напомним, с Джонни Деппом Паради прожила в гражданском браке 14 лет, но ни разу не была замужем за ним официально. У актеров есть двое общих детей: дочь Лили-Роуз Мелоди и сын Джек Кристофер.

© Arnaud Dumontier/La Parisienne

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