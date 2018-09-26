В ванной с бокалом виски. Гвинет Пэлтроу призналась, что выпивает семь дней в неделю

Известная американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу рассказала, что помогает ей расслабиться.

Несмотря на то, что Пэлтроу является приверженцем здорового образа жизни и даже запустила собственный лайфстайл-бренд Goop, в интервью изданию Evening Standard актриса призналась, что ежедневно употребляет спиртное.

Говоря о том, как проходит ее обычный день, Гвинет Пэлтроу отметила, что просыпается рано и полчаса своего времени, до того, как проснутся дети, проводит на кухне за чашкой кофе. Затем она отвозит их в школу, отправляется в офис и старается быть дома к пяти часам вечера. Вечером актриса помогает детям с домашним заданием и ужинает в кругу семьи.

«Мне нравится расслабляться в ванной с бокалом японского виски. Люблю немного побаловать себя алкоголем. Я пью за семь дней в неделю», – с улыбкой добавила звезда.

© gwynethpaltrow/Instagram

Также актриса рассказала об открытии магазина Goop в Лондоне. Гвинет Пэлтроу отметила, что именно здесь десять лет назад у нее появилась идея создания своей лайфстайл-компании. Знаменитость подчеркнула, что еще 10-15 лет назад осведомленность в вопросах здоровья в британской столице была минимальной, а сейчас лондонцы очень хорошо разбираются в оздоровлении.

Отметим, что несмотря на успешность бренда Гвинет Пэлтроу Goop, многие обвиняют актрису в распространении лженаучных советов и продаже странных товаров. Так, во время своих саммитов актриса и специалисты ее компании предлагали людям лечить болезни хождением без обуви и омолаживать половые органы с помощью полыни. А на сайте Goop можно с легкостью найти «энергетически заряженные» камушки за 85 долларов.

Несмотря на абсурдность и неоправданно завышенные цены, бренд звезды все равно пользуется популярностью у клиентов и приносит ей отличный заработок.

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