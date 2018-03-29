В Украину на уикенд. Пэрис Хилтон приедет во Львов

Американская светская львица Пэрис Хилтон приедет в Украину на открытие одного из львовских отелей.

37-летняя актриса, ди-джей и певица посетит Львов в эту субботу, 31 марта, сообщает ZAXID.NET, цитируя заявление владельца отеля.

Сообщается, что Хилтон приедет в Украину не одна, а вместе со своим женихом Крисом Зилкой, дедушка которого был украинцем.

«Да, Пэрис Хилтон будет на открытии - это уже окончательно договорено. Дело в том, что именно в конце марта Пэрис со своим женихом запланировали посетить Украину. Они приезжают за два дня до открытия, потому что хотят посетить места, связанные с детством дедушки ее будущего мужа», - рассказал владелец отеля Григорий Козловский, добавив, что сумма гонорара Пэрис Хилтон в 500 тысяч долларов, которая ранее появилась в украинских СМИ, является «сильно преувеличенной».

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