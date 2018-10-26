В трауре? Фолловеры Ани Лорак раскритиковали ее за "черный гардероб"

Украинская певица Ани Лорак подверглась критике на своей странице в Instagram, где фолловеры называют ее гардероб «траурным».

В частности, в комментариях к свежим снимкам 40-летней артистки пользователи Сети отметили, что все ее последние наряды напоминают «образ вдовы». Кроме того, фолловеры рекомендуют ей сменить неудачные наряды черного цвета на более современные образы:

«Все время в черном, Мурата оплакивает?», «Она что теперь, вдова?», «На каждом фото грусть в глазах, вот и наряды черные», «Печально», «Что за вещи на ней в последнее время? Стремно выглядят», «Нет денег на нормальную одежду?» - пишут в интернете.

Отметим, на последних семи кадрах в Instagram Лорак изображена в платьях, пальто, пиджаках и свитерах исключительно черного цвета. По мнению фанов артистки, выбор «траурного» оттенка в гардеробе не случаен:

«Она выражает таким образом грусть, что ее брак распался», «Платья плачут по Мурату», - отмечают в Сети.

Напомним, ранее Лорак представила свой новый хит Сон, в котором спела об измене мужа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 25 Окт 2018 в 11:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 24 Окт 2018 в 10:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 24 Окт 2018 в 6:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 24 Окт 2018 в 3:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 23 Окт 2018 в 1:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 22 Окт 2018 в 11:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 21 Окт 2018 в 6:22 PDT

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