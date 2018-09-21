В Сети обсуждают страстные танцы Оксаны Марченко с молодым партнером

Украинская телеведущая Оксана Марченко опубликовала на своей странице в Instagram видео страстного танца со своим молодым партнером по шоу Танцы со звездами 2018 Дмитрием Чаплином.
В подписи к ролику Марченко сообщила, что участие в проекте позволило ей осознать лечебную силу танца:
«Чем дольше я танцую, тем больше убеждаюсь, что танец имеет лечебный эффект. Я не могла понять, почему люди любят танцевать, готовы тратить на это время, даже если танец несовершенен и человек не танцор? И поняла, что именно танец спасает от одиночества, исцеляет переливанием энергии, освобождает от комплексов. Особенно танго, танец страстный как жизнь, с точками и многоточием и сложными знаками препинания. В танго можно все сказать, почувствовать, прожить, и никогда не знаешь, чем закончится разговор...Но самое главное - говорить друг с другом, а если не получается, просто пригласите на танго», - написала она.
Поклонники 45-летней Марченко в комментариях к видео отметили, что между телеведущей и ее партнером, 36-летним финалистом американской версии Танцы со звездами, определенно можно увидеть романтическую связь и даже предсказали развитие романа между ними:
«А муж не ревнует? Пора бы начать ревновать», «Сложно, наверное, не влюбиться в своего партнера, танцуя такие танцы», «Думаю, что партнерам трудно не влюбиться друг в друга», - пишут в Сети.
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