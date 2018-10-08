В розовом. Настю Каменских раскритиковали за фотошоп фигуры в бикини

Украинская певица Настя Каменских поделилась новым фото в бикини, продемонстрировав стройную фигуру.
31-летняя звезда, которую ранее раскритиковали за чрезмерно откровенные фото, опубликовала на своей странице в Instagram селфи в ярко-розовом купальнике.
Новый снимок, сделанный в Майами, где артистка продвигает свой новый хит Peligroso, также подвергся критике. В частности, в комментариях к фото Каменских раскритиковали за использование фотошопа.
«Вроде и клевая, а на последнем видео опять целлюлит», «Как сделать такой живот? Фотошоп творит чудеса!», «Она сильно поправилась, или фото старое, или фотошоп», «Отфотошопила, 100 процентов», - пишут в Сети.
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Выводы о том, что стройные формы Каменских на снимке это всего лишь результат фотошопа, поклонники сделали после просмотра видео на странице Потапа в Instagram, на котором отчетливо виден округлившийся живот и более пышные формы певицы. Кроме того, в комментариях к видео пользователи Сети даже предположили, что певица беременна.
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