В розовом. Настю Каменских раскритиковали за фотошоп фигуры в бикини

Украинская певица Настя Каменских поделилась новым фото в бикини, продемонстрировав стройную фигуру.

31-летняя звезда, которую ранее раскритиковали за чрезмерно откровенные фото, опубликовала на своей странице в Instagram селфи в ярко-розовом купальнике.

Новый снимок, сделанный в Майами, где артистка продвигает свой новый хит Peligroso, также подвергся критике. В частности, в комментариях к фото Каменских раскритиковали за использование фотошопа.

«Вроде и клевая, а на последнем видео опять целлюлит», «Как сделать такой живот? Фотошоп творит чудеса!», «Она сильно поправилась, или фото старое, или фотошоп», «Отфотошопила, 100 процентов», - пишут в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #miami #vibes Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 6 Окт 2018 в 1:00 PDT

Выводы о том, что стройные формы Каменских на снимке это всего лишь результат фотошопа, поклонники сделали после просмотра видео на странице Потапа в Instagram, на котором отчетливо виден округлившийся живот и более пышные формы певицы. Кроме того, в комментариях к видео пользователи Сети даже предположили, что певица беременна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 24 Сен 2018 в 8:09 PDT

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook