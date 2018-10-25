На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

В отличной форме. 60-летняя Шэрон Стоун опубликовала фото в купальнике

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Шэрон Стоун восхищает поклонников

Шэрон Стоун восхищает поклонников

Шэрон Стоун под водой показала, насколько хорошо может выглядеть женщина в 60 лет, если она следит за собой.

«О, эти длинные ноги» - восхищаются подписчики инстаграм знаменитой модели. Шэрон Стоун опубликовала фотосессию в закрытом купальнике, сделанную под водой Кристин Крокос.

 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Sharon Stone (@sharonstone)

 

Хорошо накачанные бицепсы и подтянутые трицепсы, длинные стройные ноги с хорошо прорисованными мышцами. Судя по позе, которую Шэрон приняла под водой, такой отличной формой она обязана занятиями йогой.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове