В отличной форме. 60-летняя Шэрон Стоун опубликовала фото в купальнике

Шэрон Стоун под водой показала, насколько хорошо может выглядеть женщина в 60 лет, если она следит за собой.
«О, эти длинные ноги» - восхищаются подписчики инстаграм знаменитой модели. Шэрон Стоун опубликовала фотосессию в закрытом купальнике, сделанную под водой Кристин Крокос.
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Хорошо накачанные бицепсы и подтянутые трицепсы, длинные стройные ноги с хорошо прорисованными мышцами. Судя по позе, которую Шэрон приняла под водой, такой отличной формой она обязана занятиями йогой.
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